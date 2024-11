La posizione in campo di Piotr Zielinski è diventato argomento di dibattito anche nel ritiro della nazionale polacca, soprattutto alla luce delle dichiarazioni rilasciate recentemente dal diretto interessato che si è definito 'mezzala naturale'. Tuttavia, dopo l'esperimento da play all'Inter, Michał Probierz potrebbe riproporlo davanti alla difesa per necessità tecnico-tattiche: "Ci saranno sempre speculazioni su chi gioca e dove, quello che voglio dire è che Piotr è un giocatore fenomenale che può giocare in tanti ruoli", le parole del ct polacco in conferenza stampa.

