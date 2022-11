Non c'è Lautaro Martinez nella formazione titolare dell'Argentina anti-Polonia scelta da Lionel Scaloni per conquistare gli ottavi di finale del Mondiale nell'ultima e decisiva sfida del gruppo C. Dopo due partite giocate dal via, il Toro, dunque, si accomoda in panchina, lasciando il posto a Julian Alvarez, uno dei quattro cambi decisi dal ct dell'Albiceleste rispetto alla sfida vinta 2-0 a spese del Messico.

FORMAZIONE ARGENTINA: Dibu Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Messi, Julian Alvarez, Di María.