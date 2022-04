In queste ultime ore si è parlato più del gol annullato a Bennacer che non della vittoria netta dell'Inter contro il Milan o del match con la roma che attende domani i nerazzurri. "La grandissima soddisfazione è aver raggiunto un'altra finale da disputare. Abbiamo una delle migliori classi arbitrali d'Europa e siamo fortunati - ha ribattuto Simone Inzaghi in conferenza stampa -. Chiaramente possono sbagliare come sbagliamo noi. Poi nell'arco di un campionato penso che gli episodi a favore o contrari si pareggino alla fine".