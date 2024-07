Ospite del Magna Graecia Film Festival in corso a Catanzaro, Michel Platini ha raccontato un aneddoto su Gianni Agnelli e sul mancato arrivo all'Inter, una storia risalente all'anno prima dell'apertura delle frontiere in Serie A: "L'Avvocato è stato per me il massimo. Quando lui ha festeggiato i suoi 70 anni a Parigi, sono stato invitato e gli ho regalato il mio primo pallone d'oro. Lui quando lo vide strabuzzò gli occhi dallo stupore e lui mi chiese se fosse tutto d'oro. Gli risposi che se fosse stato tutto d'oro non lo avrei mai dato. Nel '79 c'era l'Inter che mi voleva ma le frontiere sono rimaste chiuse per gli stranieri e non sono andato. Il famoso gol annullato? È stato un arbitro tedesco che ho rincontrato quando sono diventato presidente UEFA, ma lui era capo degli arbitri a fine mandato e non è stato riconfermato"

