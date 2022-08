"Ho sensazioni bellissime e positive già da quando ho fatto le visite mediche a Salerno. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura". Sono queste le prime parole da nuovo giocatore della Salernitana di Lorenzo Pirola , difensore arrivato in prestito dall'Inter.

"Sono contento di giocarmi le mie chance in una società che mi ha voluto fortemente, non vedo l’ora di iniziare e di mettermi a disposizione del mister - aggiunge il classe 2002 ai canali ufficiali del club granata. L’obiettivo è fare il meglio possibile, dobbiamo puntare in alto e raggiungere la salvezza, poi si vedrà. Ringrazio i tifosi per l’accoglienza, soprattutto sui social: mi sono arrivati tantissimi messaggi. Non vedo l’ora di incontrarli allo stadio".