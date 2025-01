Sotto i colpi di Pio Esposito, lo Spezia abbatte la Carrarese in uno dei derby più infuocati dell'intera Serie B e mangia due punti al Pisa, fermato ieri sullo 0-0 dal Catanzaro. L'attaccante di scuola Inter, capocannoniere del torneo cadetto, parla in conferenza stampa spiegando come con la doppietta di ieri si sia tolto un peso: "Questa cosa di arrivare al decimo gol mi era un po’ pesata, fra Mantova e Juve Stabia. Credo che questa sia la vera dimostrazione della mia crescita rispetto allo scorso anno. In una situazione così mi sarei fatto prendere dalla delusione, quest’anno tempo non ce n’è. L’obiettivo è tornare con lo Spezia dove merita e la mia risposta oggi è stata questa”.

Sempre a proposito della sua crescita Esposito aggiunge: "Anche all’interno del gruppo non mi considero un ragazzino. L’anno scorso ho fatto 40 partite, penso di potermi prendere le mie responsabilità. Sono orgoglioso del percorso che stiamo facendo personalmente e di squadra, ma soprattutto ho sempre in testa la la scelta di tornare a Spezia con tante altre possibilità”.

