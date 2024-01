Andrea Pinamonti non dimentica l'Inter. L'attuale attaccante del Sassuolo ripercorre una parte della sua carriera a tinte nerazzurre nella recente intervista concessa a Sportmediaset: "Ho lasciato casa mia quando avevo quattordici anni e ho trovato un ambiente dove crescere sia come persona che come calciatore - ricorda Pina -. Lì ho giocato un piccolo scampolo di partita in Champions, ma vorrei giocare con continuità e da protagonista. Sassuolo come realtà è paragonabile a Empoli perché molto piccola, tuttavia mi ha colpito l'affetto del pubblico che, nonostante non sia numeroso, ti trasmette grande calore".

L'Arciere di Cles preferisce non sbilanciarsi quando incalzato sulla lotta scudetto: "È un campionato molto bello, combattuto sia nella parte alta che nella parte bassa. Non mi sbilancio perché manca ancora molto alla conclusione".

