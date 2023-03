Ivan Perisic si prepara a tagliare un importante traguardo personale. Domani, nel match contro la Turchia valida per le qualificazioni ai prossimi Europei, l'ex Inter festeggerà la 125esima presenza con la sua Croazia. "Già da bambino il mio desiderio era quello di giocare in nazionale, visto che guardavo i Mondiali del 1998 in Francia - ammette Ivan il Terribile in conferenza stampa -. Ci sono arrivato attraverso il duro lavoro, la dedizione negli allenamenti, attraverso l'Hajduk e tutti gli altri club in cui ho giocato. Non potevo immaginare che avrei visto la 124esima partita della nazionale, ma oggi eccomi qui. È un onore essere qui, cerco di dare il massimo in ogni allenamento e partita. Spero che la mia carriera duri ancora qualche anno".