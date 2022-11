Ospiti d'eccezione, anche se a distanza, per Atalanta-Inter. Trattasi di Ivan Perisic e Mateo Kovacic, ex nerazzurri che direttamente dall'aeroporto di Londra - come testimoniato da una storia su Instagram dell'esterno del Tottenham - hanno seguito con attenzione la vittoria della squadra di Inzaghi al Gewiss Stadium di Bergamo. I due croati parteciperanno al Mondiale insieme all'interista Marcelo Brozovic, oggi in campo nella ripresa.