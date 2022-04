Dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia ai danni dei cugini milanisti, eliminati con un sonoro 3-0, l'Inter torna in campo in campionato ospitando la Roma dell'ex José Mourinho. Ad esprimere le sensazioni pre-gara è Ivan Perisic , miglior assistman della stagione: "Ho già detto che mi piacciono più gli assist che i gol ecco perché cerco sempre di trovare i miei compagni, ma l’importante è che vinca la squadra quindi speriamo che faccio altri assist da qui alla fine della stagione" ha detto il croato a Inter TV prima del fischio d'inizio.

C'è un ruolo in cui ti trovi meglio?

"In carriera ho giocato in varie posizioni ma mi trovo meglio sull’ala sinistra”.

Che partita ti aspetti da questo ultimo big match?

"Stanno bene e stiamo bene anche noi, non ci sono più big match, sono tutte finali. Dobbiamo stare concentrati con la Roma e con tutte quelle che verranno. Dobbiamo essere concentrati ad ogni partita e vincerle tutte".