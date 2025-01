Dopo le notizie provenienti dall'Argentina, Gianlucadimarzio.com fornisce alcuni aggiornamenti sulla situazione della trattativa tra l'Inter e il Newell's Old Boys per Tomas Perez, data per sfumata al di là dell'Atlantico. Confermando che è mancata la stretta di mano definitiva tra i due club visto il no posto dal club rossonero alla cessione contemporanea del Mata e dell'attaccante Mateo Silvetti. Di fronte all'opposizione del Leproso, la società nerazzurra ha quindi deciso di non affondare l’operazione per il solo Perez.

La trattativa, pertanto, si è raffreddata e al momento ci sono pochi margini per un'eventuale riapertura. Adesso l'Inter ha cambiato le sue mire, puntando il 19enne esterno offensivo Santino Andino del Godoy Cruz di Mendoza soprannominato il Chulu, il cui contratto scade il 31 dicembre 2026 e che sarà tra i protagonisti del prossimo Sudamericano Sub20 con la maglia della Nazionale argentina.

