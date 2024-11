"La vostra famiglia gestisce la squadra come le famiglie di un tempo, come i Moratti, i Berlusconi e gli Agnelli. Qual è il vostro segreto?". Incalzato da DAZN prima di Napoli-Atalanta, Luca Percassi risponde così alla domanda: "Come famiglia nasciamo nel settore giovanile, ci teniamo tantissimo - sottolinea l'amministratore delegato della Dea -. Questa società fa parte della nostra vita e della nostra famiglia, oggi siamo supportati anche della famiglia Pagliuca. Teniamo all'Atalanta più che a un figlio, vogliamo far bene per costruire qualcosa che possa durare negli anni".

