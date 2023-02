Continuano le gioie per Lautaro Martinez, in campo e fuori. Per l'attaccante argentino dell'Inter arriva anche la notizia della seconda gravidanza della moglie Agustina Gandolfo, che su Instagram dà l'annuncio del prossimo nuovo arrivo: "La nostra famiglia si sta allargando e non potremmo essere più felici. Non vediamo l'ora di avere un'altra piccola persona per rallegrare le nostre giornate e portare più gioia nella nostra casa. Sono più di quanto avessi mai sognato. Ti amerò per sempre", scrive la Gandolfo.