"Lukaku? E' troppo facile rispondere, tutti noi interisti siamo felici per questo ritorno. Per me è il più grande centravanti al mondo. Non ne conosco uno migliore". Ernesto Pellegrini, presidente dello scudetto dei Record, non usa giri di parole per esternare ai colleghi di Tuttomercatoweb.com tutta la sua soddisfazione per il clamoroso ritorno di Big Rom a Milano.

"Della mia Inter mi ricorda Aldo Serena, centravanti di sfondamento con uno spiccato senso del gol - ha aggiunto l'ex patron della Beneamata - Per lo scudetto bisogna vedere anche le altre come si rinforzano, dalla Juve al Milan. E' prematuro dirlo, ci sono anche Napoli e Roma e occorre vedere come si attrezzano. E' abbastanza presto per fare una previsione o una classifica".