"Dybala? Serve prudenza, non so se verrà o meno qua all'Inter". Lo ha detto Ernesto Pellegrini, storico presidente dei nerazzurri, parlando in esclusiva per il canale Youtube del giornalista Gianluca Rossi.

Sempre restando in tema calciomercato, l'ex patron racconta un aneddoto legato alla possibile cessione di Milan Skriniar: "Lo adorano tutti, un tassista che spesso lo accompagna ha detto che il giocatore è mortificato, non vuole andare via dall'Inter".