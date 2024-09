Mauro Pederzoli, direttore sportivo del Parma, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta di Parma nel corso della quale ha fatto un bilancio consuntivo del mercato del club emiliano. Contraddistinto anche dall'arrivo del giovane difensore Giovanni Leoni, prelevato dalla Sampdoria dopo essere stato a lungo corteggiato dall'Inter: "Giovanni è ancora più giovane degli altri perché è un 2006, ma la sua storia calcistica dice che è più avanti degli altri, ha qualità importanti. C'è stata la possibilità di prenderlo e lo abbiamo preso, anche se non è stato facile perché il mercato è diventato difficilissimo. Un mercato così complicato e lento come quest'anno non l'avevo mai vissuto".

