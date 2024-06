Benjamin Pavard si augura di scalare le gerarchie di Didier Deschamps per diventare attore protagonista della Nazionale francese a Euro 2024. "Attualmente sono seduto in panchina sul lato sinistro - la battuta del difensore interista durante la conferenza stampa odierna -. Sono scelte dell'allenatore alle quali mi adatto. Per la concorrenza vedremo, io sono pronto, fisicamente e mentalmente: mi sento bene. La mia posizione in campo? Sono cose private tra me e il tecnico. Sa che risponderò 'presente', se mi chiamerà. La squadra francese è al di sopra di tutto. Poi l'allenatore sa che mi trovo più a mio agio come difensore centrale".

Infine, il difensore interista ha ripensato al Mondiale 2022, precisando che non si è trattato di un downgrade per lui nonostante le tante panchine: "Per niente. Mentalmente, fisicamente, mi sento bene per aiutare la squadra. Penso a livello collettivo, spero che avremo un grande Euro a livello di gruppo".