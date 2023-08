L'Inter resta in attesa di accogliere Benjamin Pavard a Milano. Il difensore francese ha saltato l'allenamento di oggi per "malattia", come comunicato dal Bayern Monaco. Il club nerazzurro aspetta solo il via libera dai tedeschi per dare il via a tutta la macchina organizzativa tra volo, sbarco a Milano, visite mediche e firma. L'Inter ha trovato l'intesa economica sulla base di un accordo da 30 milioni di euro più 2 di bonus.