"E' sempre un piacere tornare in Nazionale perché qui c'è davvero una bella atmosfera, quindi è un piacere sapere che dovremo giocare due partite amichevoli che sono importanti per prepararci agli Europei". Comincia così l'intervista rilasciata in esclusiva da Benjamin Pavard, difensore dell'Inter e della Francia, realizzata per il canale Youtube della FFF TV.

Come ti sei trovato in Nazionale?

"Mi sono trovato bene fin dal primo giorno, quello di indossare la maglia della Francia è un sogno che avevo fin da quando ero bambino. Ogni volta che passo i cancelli del centro sportivo, è sempre una grande emozione. È grazie al lavoro che sono qui, ricordo sempre da dove sono partito e questo non lo dimenticherò mai".

Che sfida sarà contro la Germania?

"La Germania ha cambiato da poco il ct (Nagelsmann, ndr), lo conosco molto bene perché è stato mio allenatore al Bayern Monaco. È un ottimo tecnico, un tattico, sarà bello rivederlo ma spero che vinceremo noi alla fine. La Germania ha una generazione di talenti superba, sarà una gara importante come sempre contro di loro, una sfida che in molti aspettano. Poi c'è il Cile, avversario che conosco meno, ma conosciamo i calciatori che ci giocano: io conosco Alexis Sanchez, mio compagno all'Inter, quindi sarà una squadra difficile da affrontare. Due belle amichevoli per preparare bene l'Europeo".

Come si preparano queste partite?

"Come ogni match, anche se sono amichevoli noi giochiamo per vincere. La prima magari qualcuno la definisce più prestigiosa, ma non dobbiamo sottovalutare il Cile. Saranno due grandi match".

Nella tua testa c'è già l'Europeo?

"Assolutamente no, non ci penso perché se lo facessi adesso non sarebbe una cosa buona. Ci sono ancora molte partite in arrivo con il club (l'Inter, ndr) con cui abbiamo degli obiettivi. Devo finire la stagione con il club prima di pensare all'Europeo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!