Prima di sedersi nella sala conferenze di Appiano Gentile, Benjamin Pavard si sofferma con Sky Sport per inquadrare Inter-Monaco di Champions League: "La mentalità è quella di vincere, domani ci sarà una bella atmosfera allo stadio. Il Monaco ha fatto buoni risultati in Europa, ma faremo di tutto per vincere: siamo pronti".

Tu hai detto che volevi vincere lo scudetto appena sei arrivato all'Inter, quest'anno cosa dici?

"Giochiamo a calcio per vincere i trofei, tutti hanno la mia mentalità. Lo scudetto è molto importante, la Champions è un obiettivo del club. Vediamo come andrà domani, poi ne parleremo"

