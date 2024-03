Il Genoa vi ha creato problemi al Ferraris. Qui però sarà diverso? Come reagirete al loro gioco? È stato incalzato così Benjamin Pavard ai microfoni di Inter TV prima del fischio d'inizio di Inter-Genoa, posticipo valido per la 27esima giornata. "Sappiamo che è una squadra complicata che ci ha già messo in difficoltà, ma questa sera avremo il supporto della nostra gente per dare il meglio" ha detto il francese.

Oggi l’utilizzo dei difensori come te sarà importante anche in attacco. Come vi siete organizzati in fase offensiva?

"Come in tutti i match. L’abbiamo studiata bene, dobbiamo fare una buona fase offensiva e anche noi difensori dobbiamo sfruttare le occasioni".

