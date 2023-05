Intercettato da TMW all'evento 'Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione', l'agente di mercato Federico Pastorello ha parlato di vari argomento, tra cui il futuro di Francesco Acerbi: "Ci sono tante proprietà straniere che si stanno interessando al nostro mercato, sono già 9 solo quelle americane. Il calcio è un business importante che attira capitali stranieri e produce un indotto importante, il movimento calcio è utile all'economia dei singoli paesi".

Le tre italiane nelle finali europee?

"Una bellissima soddisfazione, non succedeva da moltissimi anni... Significa che i club italiani hanno lavorato in modo positivo e con una certa programmazione, bravi i dirigenti".

Chi delle tre ha più opportunità di vittoria?

"Tutte, chi più chi meno, hanno la possibilità di alzare la coppa. La Roma ha un grandissimo allenatore ed una rosa competitiva, la Roma ha ottime possibilità. La Fiorentina gioca contro un club importante, come tutti quelli di Premier, ma l'ho vista col Basilea e in Coppa Italia, la squadra è quadrata ed arriva in un momento positivo. L'Inter ha l'ostacolo maggiore visto l'avversario, probabilmente il City è la più forte del mondo ma è partita secca e può succedere di tutto".

Novità sul futuro di Acerbi?

"Dobbiamo ancora iniziare, dopo la Champions parleremo di tutto".

