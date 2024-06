Dopo il pareggio per 1-1 contro l'Austria, Yann Sommer, portiere dell'Inter e della Nazionale svizzera, esprime il suo parere sul match ai microfoni della RSI: "L’ultima partita prima di un torneo come l’Europeo è sempre importante. La prestazione è stata buona anche se non tutto è andato alla perfezione. Ci siamo allenati in modo molto intenso negli ultimi giorni per arrivare pronti tra una settimana, per cui è normale che le gambe non siano fresche al massimo e la concentrazione non sia ancora al cento per cento. Ora è importante recuperare bene nel giorno libero e poi si parte per Stoccarda. Speriamo che Breel Embolo possa essere pronto per le prime partite, ma abbiamo tanta qualità davanti".

