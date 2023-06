"Mi auguro che Zhang possa vendere l’Inter, lasciandola in buone mani. Un club come quello nerazzurro deve sempre avere l’imperativo categorico di navigare in buone acque”. L'auspicio è di Ernesto Paolillo, ex dirigente nerazzurro, oggi protagonista di un'intervista con Itasportpress.it.

"A Moratti non tornerà la voglia di riprendersi l'Inter, c’è un’epoca per tutto. Noi abbiamo già dato, ora tocca ad altri", ha aggiunto Paolillo. Prima di dedicare una riflessione su quanto accaduto alla Juventus in sede di giustizia sportiva per il caso plusvalenze: "Mi ha colpito pù che altro l’ingenuità di certi dirigenti. Come fai a commettere cose simili, quando sai di essere una società quotata in borsa? Ne ha anche risentito, purtroppo, il calcio italiano, a livello di immagine”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!