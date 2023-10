Dopo la bella e importante vittoria di ieri contro la Roma, Lautaro Martinez è partito questa mattina per Parigi, dove questa sera presenzierà alla Cerimonia del Pallone d'Oro 2023, premio che Leo Messi si contenderà con Erling Haaland. Il primo, in lizza dopo aver conquistato lo storico Mondiale, il secondo per aver conquistato il Triplete con il suo City, Triplete peraltro vinto grazie alla finale vinta contro l'Inter, sotto gli occhi colmi di lacrime proprio del Toro Martinez. Due finali protagoniste dunque, entrambe con Lautaro presente. Facile ipotizzare per chi farà il tifo il capitano nerazzurro che questa sera, per l'occasione, sederà alla sinistra della Pulga, esattamente come in campo con la loro Argentina.

🚨 Messi, Julián and Lautaro will sit next to each other at Ballon d’Or gala tonight. ✨🇦🇷



pic.twitter.com/0SW26adOWq — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 30, 2023

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!