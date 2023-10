Nel corso della conferenza stampa della vigilia del match col Sassuolo, Raffaele Palladino, tecnico del Monza, si è soffermato sull'ottimo avvio di stagione di Andrea Colpani, centrocampista che ha sin qui realizzato gran parte dei gol dei brianzoli: "Colpani lo stimolo tutti i giorni, così come faccio con gli altri. Ad oggi non è pronto per il grande salto e lui lo sa. Il mio obiettivo è portarlo, entro fine anno, a diventare pronto per un grande club e per la Nazionale". Ricordiamo che Colpani è giocatore sotto osservazione anche da parte dell'Inter: era lui uno dei nomi dei giocatori studiati da Piero Ausilio all'U-Power Stadium durante Monza-Lecce.

