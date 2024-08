Ieri Tomas Palacios è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Prima di proiettarsi alla sua nuova avventura, il giovane difensore argentino ha voluto salutare i suoi due ex club, ovvero il Talleres e l'Independiente Rivadavia, con due lunghi post su Instagram.

IL MESSAGGIO PER L'INDEPENDIENTE RIVADAVIA: "Con le lacrime agli occhi, trovo difficile esprimere cosa significa per me questo club. Dal primo giorno che sono arrivato, sono stato trattato nel migliore dei modi e mi hanno sempre fatto sentire parte di questa meravigliosa squadra. Sono stati 8 mesi intensi che sono sembrati molti anni, ho trascorso momenti belli e altri meno belli ma sentendo sempre il sostegno di tutti voi. Desidero ringraziare i cuochi, i nutrizionisti, gli enti tecnici e, in particolare, i miei compagni e i tifosi. Tutto questo è stato possibile grazie a loro. Apprezzo profondamente tutto quello che hanno fatto per me e li porterò sempre nel mio cuore. Spero che la vita ci permetta di incrociarci di nuovo in futuro. Qui c'è un altro signore della guerra, non esitate. Un forte abbraccio. ¡Arriba la Lepra!".

IL MESSAGGIO PER IL TALLERES: "Vorrei prendermi del tempo per dire addio e ringraziare la squadra che mi ha aperto le porte e si è fidata di me da quando avevo 15 anni. Sono molto grato a tutti i professionisti che mi hanno accompagnato durante la mia carriera: inservienti, coordinatori, insegnanti, cuochi, medici, nutrizionisti, psicologi e enti tecnici. Grazie per avermi aiutato a realizzare il sogno di giocare in prima divisione. Spero che il Talleres continui ad andare avanti e ottenere il riconoscimento che merita per la sua storia e la sua grandezza. Voglio anche ringraziare tutti i matadores che sono sempre stati lì a sostenermi. Un abbraccio e arrivederci".

