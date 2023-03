André Onana può sbarcare in Premier League dopo solo un anno all'Inter? Gianluca Pagliuca non si dice stupito dall'eventualità. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere nerazzurro sottolinea: "André sta facendo sicuramente dei progressi e la Premier League è un campionato più bello e soprattutto più ricco di quello italiano. Quindi... Perché no? A una cifra molto alta, direi spropositata, lo cederei. Ovviamente andrebbe preso un sostituto buono e ce ne sono diversi all'altezza. Se quindi arrivasse una bella proposta, risponderei subito di sì. È arrivato a parametro zero, con una plusvalenza così è impossibile dire di no alla Premier League Lui è un portiere continuo e non ha fatto grossi errori da quando è subentrato, anche se a mio parere può ancora migliorare. Ha margini per diventare ancora più forte. Secondo me tende molto, forse troppo, a respingere la palla. Onana in porta è un gatto, rapido e veloce, e non blocca molto il pallone. Però è il suo primo anno in Italia e nella stagione precedente era stato a lungo inattivo, quindi è anche comprensibile. In generale mi ha sorpreso in positivo".