Due bocciati in casa nerazzurra dopo il 3-2 sul Torino. Sulle pagelle della Gazzetta dello Sport, Bisseck e Taremi, per motivi diversi, si fermano al 5,5. Sul tedesco, peggiore in campo per la rosea: "Rovina una prova fin lì positiva con l’errore che provoca la rete di Zapata: lettura superficiale, il giallo poi spinge Inzaghi al cambio".

Dall'altra parte, migliore in campo Thuram che si merita l'8 per la tripletta: "Prima tripletta italiana, seconda in carriera. Sta diventando un centravanti completo, non è più «solo» la spalla di Lautaro". Alle spalle del francese c'è Bastoni con 7,5.

Al 7 ci sono Acerbi e Mkhitaryan, col 6,5 troviamo Dimarco e Calhanoglu. Sufficienti Sommer, Darmian, Frattesi, Lautaro, Zielinski, Pavard e Dumfries. Senza voto De Vrij.