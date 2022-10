Per La Gazzetta dello Sport è Nicolò Barella il migliore di Inter-Sampdoria: il centrocampista nerazzurro strappa un 7,5, il voto più alto tra i giocatori in campo a San Siro. Tanti i 7 per i nerazzurri: da Inzaghi a Correa, passando per De Vrij, Bastoni e Calhanoglu, mentre sono da 6,5 le prestazioni di Onana, Skriniar, Mkhitaryan, Dimarco e Dzeko. Voto 6 per Dumfries, Acerbi, Lautaro e Lukaku.