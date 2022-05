E' servita un'Inter più che sufficiente, da 6,5, secondo la Gazzetta dello Sport, per battere a domicilio una squadra un forma come l'Udinese dopo lo scivolone di Bologna di mercoledì scorso. Stesso voto per il suo allenatore, Simone Inzaghi: "Ha il grande merito di far restare la squadra sul pezzo, dopo la sconfitta di Bologna e la “mazzata” del gol di Leao poco prima di scendere in campo. Buon segno, in ottica scudetto e Coppa Italia: l’Inter è più viva che mai", si legge.