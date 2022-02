La Gazzetta dello Sport consegna la palma del migliore in campo a Perisic, che raccoglie un 7 in pagella come Calhanoglu: entrambi hanno vinto i duelli individuali con i dirimpettai di Klopp e sono stati tra i più pericolosi dei nerazzurri. E il 7 viene dato anche a Skriniar, muro enorme pure contro giocatori come Mané e Diaz. Bene hanno fatto anche Dumfries e Lautaro: per entrambi lo stesso 6,5 di Inzaghi in panchina. Giudicate sufficienti dal quotidiano le prove di Handanovic, De Vrij e Vidal, anche se per l'olandese e il cileno la valutazione appare stretta. Sotto la sufficienza Brozovic (5,5) e Dzeko (5,5). Punitivi i 5 a Bastoni e Sanchez: perché?