Fioccano voti positivi per i giocatori dell'Inter nella pagelle de La Gazzetta dello Sport dopo il rotondo 3-0 nerazzurro rifilato allo Spezia. Neanche un'insufficienza per gli interisti, a conferma della grande prestazione di ieri sera: i migliori sono Lautaro e Lukaku (7,5 per entrambi), seguiti dai 7 di Calhanoglu, Dumfries, Barella, Brozovic, Dzeko e Inzaghi. Strappano il 6,5 Skriniar, Bastoni, Dimarco e Correa, mentre il 6 arriva per Handanovic, De Vrij, Gagliardini e Gosens.