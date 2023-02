Tutti promossi, secondo la Gazzetta dello Sport, gli interisti scesi in campo ieri nel derby di Milano vinto 1-0 a spese del Milan. Il migliore, neanche a dirlo, è Lautaro Martinez che che strappa un 7,5 in pagella: "Subito dentro il derby, con la voglia di spaccare. Segna "soltanto" un gol perché Tatarusanu per due volte gi dice di no con grandi interventi. Lautaro migliore in campo con lode, attaccante totale". Appena sotto il Toro spicca il 7 a Francesco Acerbi che, si legge sulla rosea, "non concede quasi nulla a Giroud, figuriamoci a Origi, ma il 7 se lo guadagna con l'intervento sul francese, a spegnere il contropiede del pallone perduto da Skriniar. Un rattoppo formidabile, d'esperienza". Stesso voto anche per Simone Inzaghi: "Pioli gli concede il pallino e li ringrazia e ne approfitta. Inter dominante per un'ora abbondante. Unica colpa: non aver capitalizzato di più tanto potere. L'1-0 non rende per niente l'idea del divario".