La Gazzetta dello Sport premia la prestazione di Lautaro contro l'Empoli con un 8 in pagella. Il Toro, autore di una doppietta, è il migliore in campo e viene seguito da Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic (tutti da 7). I peggiori sono invece De Vrij e Correa (per loro 4,5), mentre Skriniar e Handanovic non vanno oltre il 5,5. Sufficienza per D'Ambrosio e Dimarco, con Dumfries, Sanchez, Dzeko e Inzaghi da 6,5.