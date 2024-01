Ovviamente è Lautaro il migliore in campo tra gli interisti secondo la Gazzetta dello Sport che gli dà un bel 7,5 in pagella per il gol decisivo contro il Napoli in Supercoppa. Come lui c'è Pavard, autore dell'assist. Buon 6,5 per Sommer (una sola parata), Mkhitaryan, Frattesi e Sanchez (subentri decisivi). Sufficienti De Vrij, Acerbi, Calhanoglu, Arnautovic e Carlos Augusto.

Severo il 5,5 per Darmian, giudicato impreciso dalla rosea. Addirittura 5 per Barella ("Nervoso dal primo minuto") e Thuram.