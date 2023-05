E' inevitabilmente Roberto Gagliardini, secondo la Gazzetta dello Sport, il peggiore interista in campo nella sconfitta dei nerazzurri a Napoli di ieri sera: voto 4 al bergamasco da "accanimento terapeutico nella ricerca del rosso. Lo trova al 41' dopo un giallo al 18' e uno perdonato al 23'. E soffre Anguissa che va pericolosamente al tiro. Non una candidatura per Istanbul".

L'ex Atalanta non è l'unico a finire dietro la lavagna: l'insufficienza arriva anche per D'Ambrosio, De Vrij, Asllani, Correa e Brozovic (5,5), oltre ad Acerbi, Bellanova, Gosens e Inzaghi (5). Al tecnico, i colleghi della rosea dedicano questo giudizio: "I meriti di Istanbul restano intatti, ma resta forte il sospetto che con un turnover più equilibrato avrebbe potuto evitare lo sberlone del Maradona. La classifica e il posto Champions meritavano più attenzione".

Promossi in 5: Onana e Bastoni con 6, Lukaku, Dimarco e Barella con 6,5. In particolare è il centrocampista sardo il migliore della truppa di Inzaghi: "Esce quando i buoi non sono ancora scappati dalla stalla. E forse scappano anche per quello. Nel primo tempo è tra i pochi che provano a rialzare la squadra, manda al tiro Lukaku che calcia fuori".