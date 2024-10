Di Lorenzo 8: il migliore. Fagioli 5: il peggiore. Questi gli estremi delle pagelle della Gazzetta dello Sport per gli azzurri dopo il 4-1 a Israele ieri a Udine. Promosso con ottimi voti anche i tre interisti:

7 Bastoni - Su Madmon, una serata di quelle in cui fa girare al largo: di fisico, d’esperienza e soprattutto d’autorità. Anche vicino al 3-1 di testa.

7 Frattesi - L’altro a cui il c.t. non rinuncia, per la 17ª volta. Mette Retegui in porta, la sua girata per il 3-1 è una sentenza, come lui in azzurro.

7,5 Dimarco - Il sinistro canta, e sempre più intonato: un paio di cambi campo fanno brillare gli occhi e l’assist per Frattesi è perfetto, il suo terzo di fila.