La Gazzetta dello Sport, all'indomani del 3-1 alla Roma, nelle pagelle dei nerazzurri premia più di tutti Calhanoglu (7,5): il turco viene definito come il migliore in campo ("E il Milan lo rimpiange"). Stesso voto anche per Dumfries e Brozovic, gli autori dei due gol che hanno stappato il match nel primo tempo. Un bel 7 va a Barella, Perisic e Lautaro, mentre il 6,5 è per Skriniar, Dimarco e Dzeko. Si fermano alla sufficienza tutti gli altri (De Vrij, Handanovic, Gagliardini, Bastoni, Correa e Gosens). Voto alto (7,5) anche a Inzaghi, bravo ad attuare un "turnover sapiente".