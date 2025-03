Il migliore in campo per la Gazzetta dello Sport tra gli interisti nel successo di Rotterdam è Bastoni (7,5): "Giusto esaltarlo: è il simbolo di un’Inter in cui tutti sanno cosa fare e anche cosa fanno i compagni. Interpretazione perfetta di un ruolo non suo".

Come lui, un po' a sorpresa, Thuram (7,5): "Qui papà Lilian ha vinto un Europeo: non c’era miglior modo di ricordarlo con un gol in acrobazia e un rigore conquistato. Non al top, ma decisivo".

Molto bene anche Lautaro (7): "Mazzola superato, è dentro la sua migliore Champions di sempre: controllo e tiro sul gol con una velocità d’esecuzione incredibile".

Voto 7 anche per Dumfries e Barella, mentre il 6,5 va a De Vrij e Acerbi. Sufficienti Asllani, Pavard, Martinez, Frattesi e Bisseck. Senza voto Arnautovic e Calhanoglu. Bocciati? Due. Uno è Taremi (5,5), l'altro è Zielinski (5,5): "Si era appena rialzato da un primo tempo anonimo e sotto ritmo servendo un assist a Lautaro. Ma il rigore fallito è una macchia grande".