Voti bassi per l'Inter sul Corriere dello Sport dopo il pareggio col Bologna. Il migliore è Carlos Augusto, tanti i bocciati.

S. Inzaghi 5,5 Manda in campo da subito l’Inter dei titolari, la sua squadra parte bene, segna due gol ma cala di intensità, si fa raggiungere e nel finale evidenzia tanta stanchezza dopo la Champions League. Domanda con il senno di poi: ha fatto le scelte giuste?

Sommer 6 E’ bravo su una deviazione in mischia, sfiora solo il pallone del rigore di Orsolini, sul gol di Zirkzee si fa sorprendere, come del resto l’intera sua difesa.

Pavard 5,5 E’ già entrato dentro i meccanismi dell’Inter, ma sul gol di Zirkzee deve dividere le colpe con i suoi compagni di banco.

Acerbi 6 Firma di testa l’1-0 su angolo di Calha, dei tre centrali è quello che commette un minor numero di errori. A.

Bastoni 5,5 Quando Orsolini lo punta qualche affanno glielo crea, e sul gol di Zirkzee ha le sue responsabilità.

Dumfries 5,5 E’ meno arrembante di altre volte, anche perché Lykogiannis non lo perde mai di vista.

Cuadrado (10’ st) 5 Combina poco o niente.

Barella 6 Costruisce con Freuler una sfida fatta di corse e di rincorse.

Calhanoglu 5,5 Disegna dall’angolo il pallone per il gol di testa, fa fatica coperto com’è da Aebischer. Esce per fine benzina.

Asllani (38’ st) sv Qualche geometria la disegna.

Mikhitaryan 5,5 Confeziona una prestazione di ombre, paga la fatiche di martedì contro il Benfica?

Frattesi (31’ st) sv Non trova lo spunto giusto.

Dimarco 6 Attacca in continuazione, come Bastoni soffre a volte le scorribande dell’Orso.

Carlos Augusto (10’ st) 6,5 Migliora la vita all’Inter sulla fascia sinistra, è l’ultimo a impensierire Skorupski.

Thuram 5,5 Gioca al di sotto delle sue enormi potenzialità, poi Inzaghi lo sostituisce.

Sanchez (10’ st) 5,5 Segna il gol del 3-2 ma è in fuorigioco.

Lautaro 6 Si inventa da una ventina di metri un tiro da mille e una notte sul quale Skorupski non può fare niente, poi nella sua area placca Ferguson, Guida lo salva, il Var no, ed è calcio di rigore. Nella seconda parte sfiora il gol della vittoria.