Massimo Paganin, doppio ex di Inter e Bologna, viene intervistato dalla sezione online di Sport Mediaset per parlare della situazione di Davide Frattesi: "Secondo me è presto per andare via, può vincere ancora all'Inter e fare un ulteriore salto di qualità. A Riyadh l'ho guardato e ho visto la tristezza tipica di chi vorrebbe avere spazio. Era poco felice, ma sono passaggi che attraversano tutti i giocatori di alto livello. Adesso deve diventare più uomo facendo la scelta giusta.. Lo scorso anno Davide lasciava il segno quando entrava, si sentiva importante. Probabilmente adesso pensava di avere piu spazio. Si è sentito in difficoltà dal punto di vista emotivo, è un po' frustrato e questo lo mette in uno stato d'animo di difficoltà. Adesso deve fare un ulteriore passaggio per mettersi ancora in discussione. Deve ragionare con calma".

Cosa sta facendo o dovrebbe fare la società così come Inzaghi per convincerlo a restare?

"All'interno di un ambiente cerchi di fare il possibile per farlo sentire a suo agio. Ci sono però dei limiti oltre i quali non puoi andare. Al contempo non si trattiene mai nessuno che vuole andare via. In questo momento l'inter è corta, Frattesi diventa molto importante se non indispensabile. Con Barella in regia visto l'infortunio di Calhanoglu potrebbe essere proprio Davide a prendere il posto del sardo".

Non c'è il rischio di un braccio di ferro fastidioso tra il calciatore e l'Inter?

"Adesso è importante la prestazione sul campo. Ci sono tante partite, non c'è il senno di poi nel mondo del calcio. Lui deve pensare solo a fare il massimo. Sicuramente dovrà prendere una decisione nel giro di poco tempo. L'Inter non può lasciarlo andare, il margine di manovra è poco in questa vicenda secondo me. Sarebbe un errore andare via ora, ma capisco il suo stato d'animo".

Con chi potrebbe sostituirlo l'Inter?

"Davide ha qualità precise, sa inserirsi e segnare. È un incursore, meno bravo nel palleggio ma forte. Non ce ne sono tanti come lui. Non è facile sostituirlo".

Lo scambierebbe con Pellegrini?

"Lorenzo può sicuramente aiutare i nerazzurri. Lui nasce come mezz'ala, ha tre anni in più rispetto a Frattesi. Ha qualità, ma può fare solo la mezzala. Sicuramente nel contesto tattico di Inzaghi sarebbe più adatto rispetto a Cristante di cui si parla in questi giorni. Pellegrini può essere la contropartita giusta: magari lo porti a casa adesso per inserirlo in squadra la prossima stagione".