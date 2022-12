L'esultanza non esattamente sportiva di alcuni giocatori dell'Argentina dopo il rigore decisivo trasformato da Lautaro Martinez nel quarto di finale del Mondiale contro l'Olanda non è nient'altro che una reazione a un comportamento tenuto dagli avversari nei minuti immediatamente precedenti. Questa la versione di Nicolás Otamendi, che in particolare si è rivolto agli Orange portandosi in maniera provocatoria le mani alle orecchie: "C'era uno che a ogni rigore si avvicinava e diceva delle cose a ognuno dei nostri giocatori - il riferimento indiretto del difensore dell'Albiceleste a Denzel Dumfries, peraltro espulso a fine partita da Mateu Lahoz -.