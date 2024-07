Matej Orazem, direttore esecutivo dell'NK Domzale, parla a Sportitalia del passaggio di Luka Topalovic all'Inter. “La sua capacità di lettura del gioco non ha eguali in quello che abbiamo visto nei nostri giovani giocatori - dice - E ne abbiamo avuti molti grandi qui, da Sesko a Gnezda Cerin, prima ancora Nemanja Maksimovic e altri ancora. Anche la creatività delle sue giocate è di altissimo livello, per questo motivo è stato in grado di competere alla pari con i giocatori della squadra senior già da giovanissimo. Ha fatto sollevare molte antenne in tutta Italia e in Europa nell’ultimo anno. L’Inter è arrivata da noi in primavera e lo segue da tempo. A maggio sono iniziate le discussioni, sono stato loro ospite anche a Milano, dove abbiamo trovato punti in comune soprattutto sul trasferimento. Tra tutti i club l’Inter era quello con un progetto concreto per il giocatore e un’offerta accettabile per il nostro club".

"Sono convinto - prosegue - che abbia tutte le qualità necessarie per giocare nella prima squadra dell’Inter, ma l’Inter è una grande squadra, la migliore in Italia in questo momento, quindi tutti devono avere pazienza affinché Luka si prepari a questo livello, il più alto del mondo. Non solo il talento, anche la sua mentalità è molto importante in questo tipo di situazioni, ma ne ha già passate tante da giocatore della nostra prima squadra. Ad esempio ha giocato in tutte le nostre partite di campionato la scorsa stagione, quindi dovrebbe avere un vantaggio in questo. Chi mi ricorda? Al livello dei giocatori più forti in circolazione, direi che ricorda Kevin De Bruyne”.