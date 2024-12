Durante la trasmissione Open VAR su DAZN, sono stati esaminati gli episodi più controversi della domenica calcistica. Si è iniziato con l’espulsione di Touré in Udinese-Genoa: "Corretto l’intervento del VAR, si configurano i quattro criteri del DOGSO, quindi il cartellino rosso è giustificato".

Successivamente, si è passati a Parma-Lazio, con un focus sul gol annullato a Rovella: "Anche in questo caso, il VAR ha fatto la differenza. Il fallo di Rovella è determinante nell’azione che porta alla rete, quindi annullare il gol è stata la decisione giusta".

Sempre in Parma-Lazio, è stato analizzato il rigore inizialmente concesso alla Lazio e poi revocato: "L’arbitro non si è posizionato correttamente per valutare bene l’episodio. Non c’è stato contatto e, se c’è stato, è stato Zaccagni a crearlo".

Infine, è stato discusso il gol annullato a Lautaro Martinez nei minuti iniziali di Fiorentina-Inter: "Dumfries è intervenuto a pallone già uscito. L’arbitro Doveri ha lasciato terminare l’azione e poi, correttamente, ha annullato la rete".