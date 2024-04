Presente a San Siro per assistere al match contro il Cagliari, l'ex portiere dell'Inter André Onana, ora al Manchester United, è stato intercettato velocemente da Dazn nel prepartita per un rapido commento: "Saluto i tifosi dell'Inter, per me sono come una famiglia, sono molto contento di essere qui, un saluto e un abbraccio forte ai tifosi nerazzurri, siamo sempre stati uniti. Scudetto vicino? Sono molto contento, sono qui per questo, per dare forza e congratularmi con la squadra. La prossima settimana non potrò esserci, ho approfittato di una giornata di libertà oggi per un momento storico e sono molto contento per la squadra che se lo merita.

Hanno lavorato molto bene e spero che l'anno prossimo e quelli a venire possano continuare così. Rimpianti? No sono contento dove sono ma sono felice per l'Inter, sono una squadra fantastica con compagni molto bravi e un allenatore meraviglioso. E' un momento emozionante per me, quando penso a tutto quello che abbiamo passato nella scorsa stagione è magnifico essere qui. Ho salutato tutti, Denzel, De Vrij, sono fantastici".