Il nome di André Onana non compare nella distinta di Camerun-Serbia, gara valevole per la seconda giornata del gruppo G del Mondiale in Qatar. La notizia, ufficiale da qualche minuto, era stata anticipata dai colleghi dell'agenzia AFP, i quali avevano spiegato che dietro l'esclusione del portiere interista ci sono 'motivi disciplinari' non meglio precisati. "Onana è stato escluso dal gruppo, ci complichiamo un po' la vita", ha spiegato una fonte della Federcalcio camerunese, la Fécafoot, precisando che l'ex Ajax è stato sostituito da Devis Epassy.