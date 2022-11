"Le mani dell'Inter (e del Camerun)". L'edizione di Sportweek di sabato 26 novembre dedica la sua prima pagina ad André Onana, protagonista di un'intervista esclusiva in cui ha raccontato, tra le altre cose, la sua vita a Milano e le ambizioni al Mondiale del Camerun. "Sono un po' pazzo e non ho paura di niente", le dichiarazioni del portiere ex Ajax che si leggono sulla copertina del settimanale della Gazzetta dello Sport proposte in anteprima su Instagram.