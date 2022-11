"Sto bene. Che sia giusta o meno la mia esclusione non ha più importanza, ora la cosa più importante è che il Camerun vinca sempre. Gli auguro tanta fortuna". Queste le parole di André Onana, intercettato all'aeroporto dal portale Relevo. "Adesso il mio unico pensiero è quello di sostenere la squadra e augurarle buona fortuna. Se ha influito il mio gioco con i piedi? No, no, non c'entra nulla...".