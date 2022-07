Dopo l'incontro con l'Olympique Lione, dove ha recitato un ruolo da protagonista, André Onana ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport commentando l'esito del match: "Bella partita contro una squadra forte, abbiamo fatto di tutto per vincere ma non ci siamo riusciti. Restano le buone sensazioni che abbiamo avuto". Poi si sofferma su queste prime settimane di avventura in nerazzurro: "Sono molto contento di essere qui, l'Inter è un grande club. Portare questa maglia per me è un orgoglio, è qualcosa di magnifico. Scudetto? Abbiamo l'obbligo di vincere sempre. Con la grande squadra che abbiamo ci proveremo".